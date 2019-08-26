شكرا لقرائتكم خبر عن الأمسيات الكوميدية تتواصل في «دبي باركس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز «بوليوود باركس دبي» مكانته كوجهة بارزة للعروض الكوميدية خلال الصيف الجاري، مع استضافته لمجموعة من أبرز فناني الهند للكوميديا المشهورين بروحهم المرحة وعروضهم المسلية وقصصهم الباعثة على الضحك بين جموع مشاهديهم. ويحل الكوميدي كارونيش تالوار ضيفاً على مسرح راج محل في بوليوود باركس دبي، في السادس من شهر سبتمبر المقبل. ويُعدّ كارونيش تالوار من فناني الكوميديا الشباب، وبزغ نجمه في هذا العالم عبر فوزه بعدد من جوائز منافسات عروض الميكروفون المفتوح، ويقدم تالوار عرضه لإضحاك محبيه في الإمارات وسط أجواء لمسرح راج محل. وقدم كارونيش عروضه الكوميدية في مدن عالمية عدة. ويعتبر بوليوود باركس دبي المتنزه الترفيهي الأول من نوعه والوحيد في العالم المتمحور حول معالم بوليوود السينمائية، ويحفل المتنزه بالعديد من الألعاب السينمائية، ومعالم الجذب الداخلية والخارجية المصاحبة بالإيقاعات الموسيقية والرقصات النابضة بالحياة، المستوحاة من أفلام بوليوود. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الأمسيات الكوميدية تتواصل في «دبي باركس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.