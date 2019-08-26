الامارات | أفراح البادي والمنهالي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البادي والمنهالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سالم علي سالم البادي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة سعيد برغش جارالله المنهالي. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الوثبة بمدينة أبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من والأهل أصدقاء العريس. وتخللت الحفل عروض من التراث الإماراتي ابتهاجاً بالماسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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