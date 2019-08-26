شكرا لقرائتكم خبر عن بريد الإمارات يحتفي بالمهاتما غاندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر بريد الإمارات طابعاً تذكارياً مشاركة في الاحتفال بمرور 150 عاماً على ميلاد المهاتما غاندي. وقال المدير التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، عبدالله محمد الأشرم، إن «الطابع يشير إلى علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات بالهند»، مضيفاً أن «الطابع يأتي تقديراً للقيم التي جسدها غاندي». يشار إلى أن بريد الإمارات أصدر 6000 نسخة من هذا الطابع التذكاري، وهي متوافرة في مراكز خدمات السعادة المركزية التابعة لبريد الإمارات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بريد الإمارات يحتفي بالمهاتما غاندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.