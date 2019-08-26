الامارات | أفراح الظاهري والزعابي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم أحمد محمد عمار الظاهري حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها أحمد إلى كريمة بطي عبدالله بطي الزعابي. حضر الحفل الذي أقيم في مجلس الوثبة بأبوظبي عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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