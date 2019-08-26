الامارات | أفراح الشامسي والأحبابي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والأحبابي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سعيد سعود الشامسي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة علي بن هيف الأحبابي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح زاخر بمدينة العين، عدد من الشيوخ، ووجهاء القبائل والمسؤولين، وأعيان قبيلتي الشامسي والأحبابي، وحشد من الأهل والمدعوين.
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