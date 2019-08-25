بالفيديو.. طبيبة تكشف فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال

تحدثت الدكتورة عزة أبو الفضل، أستاذ طب أطفال بكلية الطب بجامعة بنها، عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل، خلال حوارها مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc".

وقالت "عزة" إن الرضيع يعلم هوية أمه فور ولادته من رائحتها فيشعر بالأمان، لأن حاسة الشم لديه تكون قوية للغاية، بعدها يكون مستعدًا للرضاعة.

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وأضافت أن "الانعكاسات الطبيعية للاستعداد للرضاعة" مهمة للغاية، حيث تنبه المخ وتعمل على تنشيط الجهاز التنفسي ونبضات القلب وتنظيم درجة حرارة الجسم، التي قد يؤدي عدم الانتظام فيها إلى تدمير المخ.

وتابعت: "يمكن إنقاذ طفلين من 10 أطفال مولودين من خلال وضعهما على صدور أمهاتهما، لأن هناك طفلين من كل 10 أطفال يموتان بسبب ابتعادهما عن صدور أمهاتهما بسبب درجات الحرارة المرتفعة".

وأوضحت أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يعيش دون تناول لبن أمه، مشيرةً إلى أن اللبن الصناعي بالرغم من أنه يحافظ على حياة الرضيع، غير أنه يفقده الكثير من الأشياء، مثل العلاقات الوطيدة مع الأم، بالإضافة إلى أن لبن الأم يكسب الأطفال مناعة قوية.