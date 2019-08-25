"تمنع هشاشة العظام وسرطان الثدي".. فوائد الرضاعة الطبيعية للأم

تحدثت الدكتورة عزة أبو الفضل، أستاذ طب أطفال بكلية الطب بجامعة بنها، عن إيجابيات الرضاعة الطبيعية للأم، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc".

وقالت "عزة" إن مجرد وضع الرضيع على صدر الأم يجعل جسمها يفرز هرمونات، تعمل على انقباض الرحم، ما يمنع نزيف المشيمة، ومن ثم الإصابة بالأنيميا.

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وأضافت: "الرضاعة تجدد العظام ومن ثم فهي تمنع الإصابة بالهشاشة، لأن أثناء الرضاعة يُجرى تجديد الكالسيوم وبالتالي تكون العظام أقوى، كما تمنع الإصابة بمرض السكري والضغط العالي، وتقلل السمنة عند السيدات".

وأشارت إلى أن الرضاعة الطبيعية تقي من الإصابة بمرض سرطان الثدي، لافتةً إلى أن مضاعفات فترة ما بعد الولادة تقل مع السيدات اللاتي يرضعن أطفالهن: "مش بتحصل الالتهابات عشان مقاومتها بتزيد ولو عملت ولادة قيصرية بتلم بسرعة".