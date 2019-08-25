"نجدة الطفل" عن منع زواج طفلة المطرية: "اتاخدت من الكوافير"

تحدث صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، عن محاولة تزويج طفلة بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، تبلغ من العمر 16 عامًا.

وكشف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن المجلس تلقى بلاغًا من أحد المواطنين في مساء الخميس الماضي، حيث أبلغهم بنية أهل الطفلة تزويجها من شاب في الـ25 من عمره.

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وأضاف: "حاولنا التواصل مع الأسرة لكنها رفضت ومن ثم أبلغنا النيابة العامة، التي تعاونت معنا واستجابت بشكل فوري، حيث أكدت نيابة المطرية أنه جرى ضبط والد ووالدة الفتاة والعريس".

وأردف: "خدوا البنت من الكوافير يوم الجواز، لأن البلاغ جالنا قبل الفرح بيومين، والتحقيقات انتهت بإقرار من الأب إن الزواج مش هيتم، كان في اتجاه نحط البنت في دار، لكن كان الأفضل إنها تكون مع أهلها".

وأشار، إلى أن مصر ليس بها أي قانون يعاقب على زواج الأطفال: "النص الوحيد في تجريم زواج الأطفال في المادة 227 من قانون العقوبات والتي تتناول تطبيق العقوبة في حال إدخال بيانات غير صحيحة في عقد الزواج، وإذا تم الزواج يقع على الزوج ووالد ووالدة الطفلة جرائم تتعلق بالاستغلال والاتجار بالبشر".