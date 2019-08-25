أين غابت ريم البارودي عن دعم صديقتها ريهام سعيد في أزمتها الأخيرة؟

وصفتها بالصديقة المُقربة، ودافعت عنها في العديد من الأزمات، التي كانت على رأسها اتهامها بقضية خطف الأطفال، اصطفتها عن الإعلاميين للظهور معها عقب أزمتها مع أحمد سعد، وطالبت بالدعاء لها خلال مرضها، فكانت دومًا ما تؤكد الفنانة ريم الباردوي، أن الإعلامية ريهام سعيد، هي الصديقة الأقرب لها، تظهران سويًا في عديد من المناسبات، وتدافعان عن بعضهما البعض في كثير من الأزمات.

واليوم، اختفت "البارودي" نهائيًا من الصورة، رغم الأزمة التي تواجهها الأخيرة، والتي انتهت بالتحقيق معها، ووقف برنامجها، بل واعتزالها المهنة أيضًا، فلم تتطرق "ريم" للدفاع عن صديقتها، بشكل مُباشر أو غير مُباشر، حتى إنها لم تنشر لها منشورًا واحدًا لدعمها أو للوقوف بجانبها.

أين اختفت ريم البارودي من دعم صديقتها ريهام سعيد؟

على الرغم من وجود "البارودي" بشكل دائم على منصات "السوشيال ميديا"، إلا أنها لم تُشر لأزمة صديقتها، فنشرت خلال الساعات الماضية، العديد من الصور التي تجمعها بصديقاتها خلال احتفالهن بإحدى المُناسبات، فضلًا عن مُشاركة جمهورها ببعض "الاستوري" التي تضمنت وجودها مع زميلاتها دون الإشارة لما تتعرض له ريهام سعيد.

الدعم الأخير من البارودي لريهام

كان الظهور الأخير لريم البارودي، ودعمها لصديقتها ريهام، حينما أعلنت الأخيرة عن إصابتها بمرض جلدي نادر، مؤخرا.

وطالبت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من محبيها الدعاء لصديقتها الإعلامية ريهام سعيد، حيث نشرت صورة لها، مُعلقة: "إنتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي وإنتي حمولة وقوية بالله وزي ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح، وإن شاء هتعدي وحتقومي.. يا رب يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشة قريب".

ريهام سعيد تدعم البارودي ضد أحمد سعد

كانت ريهام هي الإعلامية الأولى التي استضافت الأخيرة، عقب انفصالها عن الفنان أحمد سعد، والتي كشفت عن تطور علاقتهما حينها، وعقب انفصال أحمد عن سمية الخشاب، وظهورهما ببرنامج "شيخ الحارة" رمضان الماضي، قررت الإعلامية، توجيه رسالة لصديقتها ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف أن انتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك".

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وتابعت: "أد إيه الناس وحشة، بيقولوا حقك رجع لك أنا مش شايفة كدة أنا شايفة إنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد".

واختتمت: "أهو درس وكلنا بنتعلم، صاحبتي كان ليكي حق الحدق يفهم كان ليكي حق في إيه".

وصفتها بالصديقة المُقربة

في العام الماضي، نشرت الفنانة ريم البارودي، مجموعة صور تجمعها بالإعلامية ريهام سعيد، أثناء وجودهما بالساحل الشمالي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "ريم": "صديقتي المقربة ريهام سعيد.. أحبك جدًا"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

دعم شديد خلال فترة حبسها

كانت ريم البارودي، أكثر الداعمين والواثقين ببراءة الإعلامية، ريهام سعيد، خلال حبسها على ذمة قضية خطف الأطفال والإتجار بالبشر، فوجهت لها رسالة في محبسها، وإلى القضاء المصري، مؤكدة أنها لا تعقب على أحكام القضاء، وتتذكر المواقف الإنسانية التي حدثت بينها وبين ريهام.

وعقب براءتها نشرت "البارودي" صورة للمذيعة، وكتبت عليها: "براءة صديقتي الإعلامية ريهام سعيد الحمد الله"، وذلك عبر هاشتاج عنوانه "براءة ريهام سعيد"، كما قررت إعداد حفل لها للاحتفال بها.

يذكر أن الثنائي كانا حذفا بعضهما البعض، منذ 4 أشهر، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

أزمة ريهام الأخيرة

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت استكمال التحقيق في شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد الأسبوع المقبل.

وحضرت اليوم ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة" لمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق معها في شكوى من المجلس القومي للمرأة، بسبب حلقتها التي تحدثت عن السمنة.

واتهمت الشكوى ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.