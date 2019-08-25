يضم فنانين وخبراء الموضة والجمال.. انطلاق مهرجان ليدي فاشون في سبتمبر

ينطلق في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، الدورة الرابعة من مهرجان ليدي فاشون لاختيار ملكة جمال الموضة.

ومن جانبها، صرحت نرمين المصري، رئيسة المهرجان، في بيان صحفي، بأن المهرجان له طابع خاص ومختلف عن المهرجانات الأخرى لأنه يضم العديد من خبراء الجمال والموضة معًا، فضلًا عن وجود العديد من الفنانين وسيدات المجتمع ورجال الأعمال.

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وأشار محمود حلمي، المنسق العام، إلى أن المهرجان يُعد الأقوى من نوعه تنظيميا وذلك بشهادة جميع من حضر في الدورات السابقة، كما أنه يضم أكبر لجنة تحكيم قوامها 13 محكما من الفنانين من مصر والدول العربية وخبراء الجمال والموضة والنقاد والمخرجين والمتخصصين والكتاب.