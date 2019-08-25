صور.. جوهرة تفاجئ جمهورها بشعر "بمبي" في أحدث ظهور لها

في أحدث ظهور لها، أطلت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" بـ"نيو لوك" مختلف، خلال صورتها الأخيرة، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وأطلت جوهرة بشعر يحمل درجات "البمبى"، مرتدية إطلالة كاجوال صيفية متقاربة مع لون شعرها، و"كاب" فاتح اللون، من توقيع مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد.

واكتفت الراقصة الروسية بتدوين أكثر من "هاشتاج"، بينهم اسم مصمم الأزياء، واسمها، ووصف "جذاب وفاتن"، ولون شعرها الجديد "بمبي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 31 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "وأنتي ملاك من السما"، و"أحببت الإطلالة الجديدة"، و"معجب جدا بلون الشعر الجديد وبهذا التغيير"، و"البمبي يليق بيكي".

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وكانت جوهرة أجرت زيارة في يوليو الماضي إلى روسيا، في مهمة لتعليم عدد من الراقصات الروسيات الرقص.

قالت الراقصة جوهرة، إن الراقصات الروسيات موهوبات للغاية، مشيرة إلى أنهن سيغزين العالم العربي خلال الفترة المقبلة.

وجاء تصريح جوهرة لـ"الوطن"، بعد عودتها إلى لبنان، أمس، من أجل استئناف نشاطها الفني في أحد أماكن السهرة في بيروت، حيث ستقدم فقراتها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.