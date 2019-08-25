هبة هجرس تستعرض تجربة "قومي المرأة" في دمج السيدات ذوات الإعاقة

التقت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس بالسيدة ثمينة ألفي زوجة الرئيس الباكستاني وسيدة باكستان الأولى، وذلك على هامش الاجتماع العالمى رفيع المستوى لمناقشة التخطيط لوضع تقرير عالمي عن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي دعت له ونظمته منظمة الصحة العالمية بمقرها الدائم بالعاصمة السويسرية جنيف.

استعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس تجربة "القومي للمرأة" في دمج المرأة ذات الإعاقة بدايةً من تمثيل المرأة ذات الإعاقة تمثيلاً عادلاً داخل الهيكل التنظيمي للمجلس في مجلس إدارته وفي لجان عمله وفي مجالس إدارات فروعه بالمحافظات لأول مرة فى تاريخه، وعلى صعيد العمل الميداني من خلال تبني قضايا المرأة ذات الإعاقة والدفاع عنها على كل الأصعدة ومنها تخفيض ساعات العمل للأم والمرأة والفتاة ذات الإعاقة ساعة واحدة، وتقليل الضرائب عن المؤسسات الاقتصادية التي توظف نساء وفتيات ذات إعاقة، والدعم وبقوة لدخول المرأة ذات الإعاقة الحياة السياسية كناخبة تمارس حقها في الانتخاب وكمرشحة تسعى لخدمة قضاياها.

وأوضحت هجرس خلال اللقاء، أن دستور مصر 2014 أقر في أكثر من مادة وبشكل واضح حقوقاً أصيلة للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة فى تاريخ كتابة الدساتير فى مصر، كما أن مصر أصدرت قانونا يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه الحقوق وهو قانون رقم 10 لسنة 2018، مشيرة إلى أن المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات يقومان الآن بترجمة هذا القانون تمهيداً لإهدائه للعديد من دول العالم للاسترشاد به في وضع التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المجلس يسعده إهداء نسخة من القانون بعد الانتهاء من ترجمته إلى السيدة ثمينة ألفي سيدة باكستان الأولى، مؤكدة وجود إرادة سياسية قوية تدعم حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم.

كما ثمَّنت هجرس دعوة باكستان لمنظمة الصحة العالمية لعقد اجتماعها رفيع المستوى حول التكنولوجيا المساعدة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، مشيدة بتقديم باكستان التكنولوجيا المساعدة لمواطنيها من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان.

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ومن جانبها، أشادت سيدة باكستان الأولى بتجربة مصر في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تم إصداره من تشريعات تكفل هذه الحقوق، وما يقوم به المجلس القومي للمرأة لخدمة قضايا المرأة المصرية بشكل عام والمراة ذات الإعاقة بشكل خاص، مؤكدة أنها تنتظر بشغف هدية مصر المتمثلة في نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.