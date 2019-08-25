كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 08:33 مساءً - هلا عبد الله فاشينيستا سعودية وعارضة أزياء حققت شهرة واسعة في الوطن العربي، عُرفت بأزيائها الأنيقة وتنسيقها الذي يواكب أحدث خطوط الموضة، لذا جمعنا لكِ آخر اطلالاتها لتستوحي أفكارًا لأزياء صيفية خفيفة ومذهلة.

أزياء صيفية من وحي الفاشينيستا هلا عبد الله



ظهرت هلا عبد الله بفستان أصفر طويل بكاروهات، بتصميم ضيق من الأعلى ويتسع من الأسفل، مُزين بشريطة على شكل "فيونكة" من قماش الفستان نفسه على الكتف، وتألقت بفستان أبيض قصير زُين بألوان عدة منها الأخضر والبرتقالي، وأطلت بجمبسوت أخضر بطبعات زهور بيضاء، كما تجمَّلت ببلوزة سوداء وتنورة بيضاء بأزرار، واختارت فستانًا أحمر طويلًا بطبقات، صُمّم بأكمام قصيرة مكشوفة الكتفين، وتزينت بتنورة قصيرة بيج، وبلوزة بيج بأزرار ذهبية، وربطة شعر بيضاء، كما ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا بطبعات زهور زرقاء.

إطلالا صيفية من هلا عبد الله

أزياء صيفية من وحي الفاشينيستا هلا عبد الله



ولاطلالة رياضية شبابية ارتدت بلوزة قصيرة سوداء بأكمام وبنطال جينز، وحذاءً رياضيًّا أبيض، وظهرت ببلوزة رمادية وتنورة زرقاء كاروهات بفتحة جانبية، وأطلت بفستان قصير ضيق باللون الأخضر، واكسسوارات عدة ذهبية، كما اختارت بلوزة قصيرة زهرية وبنطالًا أزرق، نسقتهما مع حقيبة خصر صفراء وحذاء رياضي، وتزينت ببنطال أسود ضيق قصير ومعطف أسود بحزام خصر.

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