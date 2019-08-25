ما هو لون الأزياء المفضل لسيرين عبد النور؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 08:33 مساءً - سيرين عبد النور من النجمات الأكثر أناقة ومواكبة للموضة في الوطن العربي، لا سيّما وأنّ اطلالاتها دائمًا ما تكون مميزة تجمع فيها بين النمط الأنثوي الجذاب والنمط الشبابي العصري، والسر أنها تعرف كيف تختار التصميمات التي تناسبها من ناحية اللون والقصة والقماش، وهذا الأمر الذي جعلها تدخل قائمة النجمات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، ومثل أيّ سيدة هنالك لون مفضل تختاره باستمرار لاطلالاتها كافة، وهو الأسود الراقي الذي شاهدناها به مؤخرًا في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، وقد ناسبها بشكل كبير وناسب لون بشرتها البيضاء وشعرها الأسود، وإليكِ بعض الأمثلة.



لوك شبابي باللون الأسود نسقته سيرين عبد النور

لوك عصري في فستان البليزر اعتمدته سيرين عبد النور



اعتمدت سيرين عبد النور اطلالة عصرية كاجوال اختارت فيها اللون الأسود بشكل كامل، وكانت عبارة عن فستان بليزر، الذي يُعتبر أحدث صيحات الموضة، بصفّي أزرار، وقد نسقت معه جزمة عالية وصل طولها أعلى حد الركبة، وشنطة يد من الجلد من غوتشي Gucci وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية بتصميم شبابي.



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سيرين عبد النور في فستان ميدي أسود

فستان ميدي باللون الأسود من توم فورد تألقت به سيرين عبد النور



الفساتين الميدي باللون الأسود أنيقة جدًّا ومثالية لمختلف المناسبات، وقد شاهدنا سيرين عبد النور في إحدى المناسبات وقد اعتمدت فستان ميدي أسود اختارته من دار توم فورد Tom Ford تصميمه أنيق له ياقة باللون الأبيض، وكذلك أطراف الأكمام، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود، ومجوهرات ماسية ناعمة.





فستان أسود من زهير مراد تألقت به سيرين عبد النور

سيرين عبد النور في فستان أسود من زهير مراد





عدد من الاطلالات المميزة التي اختارتها سيرين عبد النور مؤخرًا، حملت توقيع زهير مراد Zuhair Murad ومنها هذا الفستان الأسود المصنوع من قماش الشيفون الناعم والمطرز عند منطقة الخصر والأكمام والأوراك بخيوط باللون الفضي، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود أيضًا، ومجوهرات ماسية ناعمة وبدت غاية في الأناقة.



الأسود هو اللون المفضل بالنسبة لـ سيرين عبد النور، شاهدي اطلالاتها فيه واختاري الأجمل برأيِك.