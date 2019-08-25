أزياء صيفية جريئة نسقتها دينا الشربيني شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 08:33 مساءً - باتت دينا الشربيني واحدة من أشهر بنات جيلها من نجمات مصر والوطن العربي، خصوصًا بعد علاقتها بالنجم العربي عمرو دياب، فأصبحت تحت الأضواء أينما ظهرت. ودينا الشربيني المعروفة بذوقها المميز، وخياراتها الجريئة في اطلالاتها، إن كان في جلسات التصوير وحتى في حياتها اليومية، وإليكِ بعض أبرز الأزياء الصيفية التي اعتمدتها مؤخرًا.







دينا الشربيني في فستان أبيض مكشوف الظهر

فستان صيفي أبيض اختارته دينا الشربيني





اختارت دينا الشربيني فستان ماكسي رائجًا جدًّا لعطلتها البحرية، وهو باللون الأبيض وقماش صيفي خفيف وقصة مكشوفة الظهر مربوط بحبل وحلقات معدنية، هذه القصة مع اللون الأبيض أظهرت جمال لون بشرة دينا البرونزي، و كانت قد أكملت اللوك بسوارين من كارتييه Cartier.







بنطال مطبع وتوب مكشوفة الأكتاف خيار دينا الشربيني في آخر جلسة تصوير

دينا الشربيني في تنسيق لافت في بنطلون معرق وتوب باللون الأبيض



الأقمشة المطبعة والمعرقة هي صيحة رائجة جدًّا هذا الصيف، نسقت دينا الشربيني بنطالًا عصريًّا بقماش مطبع يطغى عليه مشتقات اللون الأزرق، وبقصة الخصر العالي والساق العريضة، مع توب قصيرة مكشوفة الأكتاف تنتهي بأكمام واسعة، واختارت معها أساور في كلتا يديها، واعتمدت مكياجًا بسيطًا جدًّا، وتركت شعرها على طبيعته لتظهر بإطلالة صيفية منعشة بامتياز.







تنورة قصيرة وتوب قصيرة باللون ذاته من أجرأ اطلالات دينا الشربيني

لوك صيفي حيوي اعتمدته دينا الشربيني



لاقت جلسة تصوير قامت بها دينا الشربيني منذ مدة شهرة واسعة بسبب جرأتها، إضافة إلى تميزها وجمالها، حيث اختارت تنورة قصيرة بكشاكش ناعمة باللون البرتقالي الباهت، مع توب قصيرة جدًّا تشبه قصة لباس البحر باللون البرتقالي نفسه، أظهر هذا الخيار رشاقة دينا ولون بشرتها المميز ، وزاد من جرأة الإطلالة الاكسسوار الذي اعتمدته دينا، حيث وضعت حلقًا في أنفها، وآخر في ذكرتها مع سلسال ناعم في الرقبة وأساور ذهبية، وكالعادة اعتمدت مكياجًا ناعمًا، ولكن هذه المرة مع أحمر شفاه بلون واضح، اطلالة مميزة كعادة دينا.







دينا الشربيني من النجمات اللواتي لا يأبهن للشائعات والتعليقات، دائمًا تختار ما تحب وتظهر بصورة عصرية وجريئة مختلفة، اخترنا لكِ عددًا من اطلالتها الصيفية، هل أنتِ مع هذه الجرأة أو ضدها؟ شاهدي الاطلالات واحكمي بنفسِك.