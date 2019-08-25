كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 08:33 مساءً - أصبحت دور الأزياء العالمية تولي المرأة العربية والنساء في الوطن العربي، اهتمامًا كبيرًا من ناحية تقديم تصميمات أنيقة ذات طابع محتشم ومحافظ، وفي كل موسم أصبحنا نرى ضمن أسابيع الموضة أجمل هذه التصميمات وأكثرها تميزًا، وقد جمعنا اليوم بالصور موديلات فساتين محتشمة من أحدث إصدارات دور الأزياء العالمية لموسم Prefall 2019، شاهديها واختاري منها ما يعجبكِ لمختلف المناسبات الرسمية والكاجوال في الموسم القادم، لتتألقي بأسلوب يجمع بين الأناقة والعصرية ومناسب لأجواء الوطن العربي المحافظة.



موديلات فساتين محتمشة من مجموعات Prefall 2019

فساتين محتمشة



تشكيلة كبيرة من أجمل موديلات فساتين محتشمة، شاهدناها ضمن مجموعات موسم Prefall 2019 لدى كل من “شانيل” Chanel، و“ديور” Dior، و“ايلي صعب” Elie Saab، و“فندي” Fendi، و“كلوي” Chloe، و“بلومارين” Bluemarine، و“جيورجيو أرماني” Giorgio Armani، والقائمة تطول…

وقد تنوعت هذه الفساتين بين التصميمات الميدي التي وصل طولها أسفل حد الركبة، والتصميمات الماكسي الأكثر رسمية، وشاهدنا الموديلات التي تليق بالمناسبات اليومية والعمل، والمناسبات والزيارات الرسمية والسهرات أيضًا.

وبالنسبة للقصات فأغلبها كانت منسدلة، أكمامها متوسطة الطول أو طويلة، بياقة عالية أو ياقة مستديرة كلاسيكية، وقد تنوعت الأقمشة بين الشيفون والكريب والدانتيل والحرير، والأقمشة الميتالك العصرية، وكذلك الألوان بين الدرجات الحيادية مثل الأسود والأبيض والدرجات الحيوية، مثل الأحمر والأزرق والبنفسجي وغيرها.



فساتين محتشمة للنساء العربيات من مجموعات Prefall 2019، شاهدي الصور واختاري منها الموديل الذي يعجبكِ والذي يناسب ذوقكِ.