عبايات بأسلوب مريم جناحي لأناقة شبابية مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 08:33 مساءً - تحرص الكاتبة والبلوجر "المدونة" مريم جناحي على اختيار العبايات السوداء التي ترتديها، ورغم تنوُّع الموديلات والقصّات باتت العبايات السوداء اختيارًا ملائمًا لكل المناسبات وأغلب الفتيات، على اختلاف ألوان بشرتهن وقوامهن، وتميل جناحي لاختيار العبايات باللون السماوي بدرجاته، حيث تمنحها طابعًا أنثويًا ناعمًا، ومنها جمعنا لكِ أبرز عباياتها لتُلهمك إطلالات أنيقة.

مريم جناحي



تألقت مريم جناحي بالعديد من الموديلات التي تناسبها، كان أبرزها عباية سماوية بدرجة فاتحة جدًا، بتصميم واسع ونقشة فضية على الأكمام، وظهرت بعباية سماوية بدرجة أغمق وحجاب أبيض، كما أطلت بعباية سوداء بنقشة بُنية على الأكمام، كما تجملت بعباية سوداء بأكمام مطاطية، وارتدت عباية سوداء واسعة بتصميم عملي، وتزينت بعباية سوداء بأطراف أكمام شفافة، وكذلك اختارت عباية سوداء بتصميم سادة ونسَّقت معها حقيبة وحذاءً باللون البيج مع إكسسوارات ذهبية، كما ارتدت عباية كحلية اللون بأزرار.

عبايات ملونة من وحي خولة المراغي