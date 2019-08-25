حقائب يد بطبعات الحيوانات موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 08:33 مساءً - عادت موضة طبعات الحيوانات التي لا منافس لها في الشتاء القادم، فالصيحة التي هيمنت على الأزياء والفساتين طالت أيضًا الأكسسوارات لاسيما حقائب اليد.

سجلت مجددًا موضة طبعات الحيوانات حضورًا لافتًا ضمن مجموعات خريف 2019، فوظفتها ماركات شهيرة في خدمة تصاميمها الشتوية الفاخرة.

Michae Kors



من مدرجات عروض الازياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2019 - 2020، رصدنا لكِ باقة فخمة من الحقائب بـطبعات الحيوانات.

- لا تزال صيحة إعتماد أكثر من حقيبة في الطلة الواحدة مهيمنة على ساحة الموضة، والجديد هو ما شاهدناه في عرض كيت سبيد Kate Spade حيث أعتمدت إحدى العارضات 3 حقائب بطبعات الحيوانات ولكن بأحجام مختلفة.

Tory Burch



- كانت الحقائب متوسطة الحجم نجمة أسبوع نيويورك، الأمر الذي يصب في صالح قصيرات القامة، وننصحك بإختيار الموديلات ذات طبعات الحيوانات الصغيرة والناعمة مثل القطع الموقعة من توري بورش Tory Burch وكيت سبيد Kate Spade.

- اذا كنتِ لا تجرؤين على إعتماد حقيبة مغطاة بطبعة الأفعى أو النمر، يمكنك إختيار موديل أسود مصمم ببطانة بهذه النقوشات الرائجة مثل تصميم بروينزا شولر Proenza Schouler لتواكبي جديد الموضة ولكن بأسلوب يناسب ذوقك.

Brandon Maxwell



- برزت الحقائب كبيرة الحجم مزدحمة بـطبعات الحيوانات في عروض مايكل كورس Michael Kors وكيت سبيد Kate Spade و براندون ماكسويل Brandon Maxwell، وهى تناسب صاحبات القوام الممشوق كما ننصح اللواتي يعانين من مشكلة بروز البطن بإعتماد هذه الموديلات لتخفي عيوب قامتهن.

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