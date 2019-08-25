هبة مجدي بالأصفر في أحدث جلسة تصوير.. "يا للغروب وما به من عبرة"

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

وظهرت في الصور، مرتدية فستان أصفر بمكياج هادىء، وعلقت على الصور: "يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي، أو ليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين مآتم الأضواء".

ونالت الصور إعجاب متابعيها، إذ قالت إحداهن: "الجمال الطبيعي يكسب"، وقال آخر: "أحلى وأجمل واحدة في العالم كله".

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وتشارك الفنانة هبة مجدي في بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 مع الفنانة عبير صبري وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.