أبخل امرأة في التاريخ.. بُترت ساق ابنها بسبب شحها

هيتي جرين التي عاشت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في أمريكا، يعتبرها البعض من أكثر البخلاء بل ربما الأبخل على الإطلاق، وقد دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية من باب البخل، بحسبما ذكر في "بي بي سي". Advertisements ورغم ثرائها الفاحش، كانت "جرين" ترتدي الملابس السوداء دائما، ما جعل الناس يطلقون عليها اسم "ساحرة وول ستريت الشريرة". توفيت جرين عام 1916 بعد مرض طويل، عن عمر ناهز 81 عاما وتركت مبالغ نقدية تقدر اليوم بـ2.3 تريليون دولار. وظلت غرين ترتدي طوال حياتها فستانا واحدا أسود اللون وقبعات رخيصة وتحمل حقيبة يد واحدة سوداء اللون ولم يكن لديها سيارة. ومن الروايات التي تروى أنها عندما أصيب ابنها بكسر في ساقه أخذته لعيادة مجانية وعندما تعرف عليها الأطباء وطالبوها أن تدفع كلفة علاج نجلها تركته ببساطة لديهم وانصرفت فلم يتلق الابن العلاج المناسب، ما أدى لاحقا لبتر ساقه.

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