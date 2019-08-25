بـ"روب النوم".. حلا شيحة بثلاثة ملابس مختلفة في يوم واحد

ثلاثة ملابس مختلفة أطلت بها الفنانة حلا شيحة على جمهورها اليوم، بفستان أبيض وبدلة تحمل اللونين الأبيض والأسود و"روب النوم"، ونشرت بعضا من صورها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت في الصورة الأولى بملابس كلاسيكية، مرتدية بدلة باللونين الأبيض والأسود، وعلقت على الصورة: "الحياة زي البحر ممكن تكون هادية أو جامدة، لكنها في النهاية جميلة".

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كما نشرت صورة أخرى بفستان أبيض، وظهرت بمكياج هادئ، عبر حسابها على "إنستجرام".

وكانت الصورة الأخيرة لها داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ظهرت خلاله على السرير بـ"روب النوم"، نشرتها المصورة بيلو حسين.

وكان الفنان محمد رمضان بوابة حلا الأولى للفن بعد غياب 17 عاما عن التمثيل، بمشاركتها في مسلسله الأخير "زلزال" الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق مشاهدات عالية.

وسافر الثنائي مؤخرًا إلى لبنان، لتكريمهما في مهرجان "بياف" عن دوريهما في مسلسل "زلزال".