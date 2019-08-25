فوتوسيشن جديد.. "فيل أزرق" في عنق نيللي كريم بالساحل الشمالي: "أحببته"

داخل أحد الشواطيء بالساحل الشمالي، خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام، مرتدية قلادة تحمل وجه فيل أزرق اللون، عقب نجاح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، الذي تشارك في بطولته.

وطلت نيللي بأزياء بحر زرقاء اللون، مزينة بخطوط لامعة، مع تسريحة شعر إنسيابية، مرتدية قلادة ذهبية لـ"الفيل الأزرق" من "لازوردي"، و4 قلادات أخرى تنوعن بين الصدف والخرز الأزرق، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية.

وعلقت الفنانة على جلسة التصوير، التي تضمنت 5 صور، قائلة باللغة الإنجليزية: "الفيل الأزرق من لازوردي، أحببته".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 54 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "لا تخافوا ولكن أحذروا"، و"الفيل الأزرق هايفضل علامة مميزة ف تاريخ السينما المصرية"، "لا تخافوا من الفيل الأزرق ولكن احذروا" في إشارة إلى الجملة الشهيرة للفنانة هند صبري، خلال تجسيدها شخصية "فريدة" في العمل السينمائي.

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شاركت "نيللي" في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، مع هند صبري ونيللي كريم وخالد الصاوي وإياد نصار وولاء الشريف، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.