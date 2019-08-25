بوت الكاحل يتألق بمظهر الباتشورك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يتألق بوت الكاحل بمظهر الباتشورك “Patchwork Ankle Boots” في خريف/شتاء 2019/2020؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Aquazzura وRejina Pyo و Woolrich و Isabel Marant و Jimmy Choo.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس، أن مظهر الباتشورك يتألق بالمزج بين الخامات والألوان والنقوش المختلفة ليضفي على بوت الكاحل طابعا جريئا يخطف الأنظار.
وأضافت شولتس أن بوت الكاحل المزدان بمظهر الباتشورك يتناغم مع سروال جينز أو تنورة متوسطة الطول (ميدي).
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