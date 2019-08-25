تنتظرك أحداث جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً اسبوع مهم يفتح امامك احتمالات جديدة وابواب ناجحة حب فرح ظروف مهمة جدا لكن لن سوف يسجّل يوم السبت صراعاً على النفوذ ونزاعات تتعلّق بسلطة معيّنة تعيق تحقيق بعض المشاريع والطموحات مع وجود القمر في الجوزاء المواجه لبرجك فيخيّم جوّ من اللااستقرار يؤثّر عليك مباشرة وسوف تجد صعوبة في رؤية الأمور بموضوعية ودقّة. يتغير المشهد الفلكي لصالحك مع انتقال القمر الى السرطان يومي الاحد والاثنين فتعيش ايام نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من التاثيرات المائية المنعشة التي تشجعك على أخذ المبادرة بلا خوف وتردد تتابع التاثيرات الايجابية طريقها مع وصول القمر الى الاسد فتعيش ايام الثلاثاء والاربعاء فترة جيدة ما يجعلك تتمتع بكل المقوّمات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك المهني، ويحالفك الحظّ لاجتياز كل العقبات والتوصّل الى المرتجى، تفيض حيويّة وتتخلّص من مشاكل أزعجتك طويلاً. نصل الى الفترة الاضعف مع وصول القمر الى العذراء المعاكس لبرجك اي في اضعف نقطة بالدائرة الفلكية حضر نفسك للمسؤولياتفي عطلة الاسبوع المتطلبة الكليئة بالاعطال والركض والاعباء الصحية كن موضوعي كي تستوعب الاختلاف في الاراء لكن صحيح ان الاجواء متقلبة لكن من الغير ضروري ان تكون اجواء نزاعات تستطيع ان تتجنب كل التوترات لا تخطأ كثيرا كي لا تتنازل كثيرا اسبوع متطلب متقلب حذر يطلب منك التسويات والاهتمام والتركيز.

عاطفياً: ان انتقال كوكب الزهرة الى مواجهة برجك من العذراء يسبب لك المواقف المحرجة والمشاحنات والمواجهات فكن حذراً جداً واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي فتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب لتنفعل وترتكب الأخطاء مع الأحباء. للعازب تعيش أسبوع صعب وحتاج المرونة والدبلوماسية والى قدرة كبيرة على التحمل

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