تنتظرك أمور سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد جدا انت معني به مباشرة مع انتقال الكواكب من مواجهة برجك الى برج العذراء الصديق ومع وجود القمر في الجوزاء يوم السبت في بيت الصداقات والعلاقات العامة وبيت الفواتير اسبوع يسلط الضوء على الامور الاجتماعية والامور المهنية وغيرها تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى السرطان يومي الاحد والاثنين تبدو الطريق مفتوحة أمامك كذلك سوف تتوج نجاحاتك بتفوق فتكون موجود ضمن فترة زمنية استثنائية تعطيك الدعم تكرمك توصلك الى قمة الانتصارات والنجاحات لكن سوف تتعرقل المساعي والاسفار فلا تشوه سمعتك فترة متطلبة تستنفد طاقتك فترة غير سهلة قد تضطر الى تأجيل رحلة من أجل تسوية أمر عالق، أو تعود بصورة طارئة من مشوار أو رحلة أو سفر، بسبب نزاع ينشأ يغيّر بعض الاتجاهات. من الممكن أن تبحث بقضية مالية ملحّة وتذهب نحو عملية بيع او شراء أو استثمار تشكّل قلقاً بالنسبة إليك وتعرّضك لخسائرخفف من المزاجية كن منضبط ولا تتحدى احد ولا تقع في فخ الاستفزازات تتحسن الظروف لحظة انتقال القمر المكتمل الى برج العذراء يومي الخميس والجمعة فتكون عطلة اسبوع جيدة تنقلب الظروف لمصلحتك بشكل رائع فتعرف فترة غنية بالأحداث السعيدة والتطورات كما تتلقى فرصة مهنية آتية إليك ويكون لها علاقة بدولة خارجية، تؤدي الى تغييرات إيجابية ويشير إلى تحرّر وإستقلالية ما، أو نفوذ أو سلطة.اسبوع مهم بانتظارك نجاحات وافراح كبيرة.

عاطفياً: ترتاح من معاكسة كوكب الزهرة من الاسد فتفرح بالتطورات السعيدة التي تعيد الثقة الى عواطفك والى العلاقة تنشط الاجتماعيات والزيارات الترفيهية فاسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وتناغم أو ربّما بحب وارتباط، وسيكون الجو أكثر تناغماً ورومانسية في مجال العمل والحركة اليوميّة وقد يقع العازب في الحبّ مع شخص يتعرّف اليه من خلال مناسبة اجتماعية.

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