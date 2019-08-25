تنتظرك أحداث سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد يعطيك حرية الابداع وتحقيق الطموحات والاحلام فانت من يقرر ماذا يريد لكن سوف تعاني من تواجد القمر من الجوزاء في مواجهة برجك يوم السبت تكثر المنافسات والخصومات، والفوضى والعدائية التي اذا لم تضبطها سوف تتطوّر الى أزمة وأوضاع معقّدة. كن مرنا ولا تجازف بمصالحك يتبدل المشهد الفلكي يوميالاحد والاثنين مع انتقال القمر الى السرطان فتسترد حقك وتقوى معنوياتك وتتحرك بطريقة افضل ما يجعل الحظوظ داعمة لك فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات ايام جيدة للمصالحات والتعامل بدبلوماسية ومسايرة الاوضاع كذلك سوف تعيش يومي الثلاثاء والاربعاء اجواء نارية بامتياز مع وجود القمر في الاسد الصديق في بيت السفر الحرية والابداعتتغير الظروف والمبادرات ايام مهمة لتحقيق الطموحات والاحلام تقوى نسبة نجاحك تبرهن عن قدراتك ومواهبك وتكتشف في نفسك مواهب جديدة وتخوض المجهول، فتتوّصل الى نتيجة مذهلة أو توقيع على عقد مهم او استثمار طويل الأمد نصل الى عطلة الاسبوع مع وجود القمر المكتمل في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية ومع تواجد الكواكب الشمس عطارد كوكبك الاساسي في موقع معاكس ووجود المريخ كوكب الحوادث والمشاكل في مواجهة برجك فتتداخل الظروف ببعضها وتسبب اجواء صعبة ضاغطة مشربكة تكثر المتطلبات الشخصية والعائلية الجو ضاغط ومعاكس ايام معقدة لذلك حاول ان تكون موضوعيا ودقيقا في معالجة الامور.

عاطفياً: لا يناسبك انتقال كوكب الزهرة الى برج العذراء المعاكس لبرجك لذلك لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات. أنت معرض لارتكاب الهفوات حيث تبعد المسافة بين الطرفين وربما يتطلب الأمر تدخل أحد الاقرباء لتطرية الاوضاع وتقريب القلوب. للعازب تجد نفسك في موقف حرج حيث تضطر للتأقلم مع ظرف صعب أو للتنازل عن حق لك فتشعر بالحزن أو التهميش

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