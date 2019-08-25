تنتظرك أحداث مهمة وسعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع مرن دبلوماسي يقدم لك الفرص للتصالح والتفاهم مع الاخرين مدعوما من الكواكب والشمس من العذراء الترابي الصديق بحيث تقف الكواكب الى جانبك، تبدأ الاحداث يوم السبت مع وجود القمر في الجوزاء فتكون فترة ممتازة لتسوية الأوضاع واتخاذ القرارات الصائبة والانطلاق بمعنويات قوية وثقة بالنفس.تبدأ المعارك يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى السرطان ما يسبب لك تحديات ومواجهات خفف الكلام الجارح والمزاجية الصعبة حاول ان تكون لطيف كي لا تندم تختفي الضغوط تعود الحماسة مع وصول القمر الى برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون فترة دبلوماسية هادئة مرنة نافعة تتحلحل المسائل المعقدة وتلتقط بحدسك الفرص وتدرسها يساعدك الوحي على القيام باعمال إبداعيةوتحتفل بانفراجات وحل ونجاح وتسوية يتابع الحظ طريقه وتبتسم لك الطوالع الفكية والكواكب والنجوم يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر المكتمل الى برج العذراء فتكسب ربحاً غير منتظر، أو تحقّق رغبة دفينة، أو تفاجأ ببعض الإجراءات المهنية والإدارية التي تصبّ في مصلحتك، كذلك تقود مفاوضاتك ومبادراتك الخطوات نحو النتائج الإيجابية اسبوع مهم جدا اشتغل على نوعية الوقت كي تحصل على المزيد من النجاح.

عاطفياً: تعيش بداية مرحلة جميلة ودافئة مع انتقال الزهرة الى برج العذراء الصديق تتشجّع على تبادل الاحاديث الشيّقة وربما تأخذ قراراً مهمًا حول وضع العلاقة.كذلك سوف تتشجع على التفاهم وطي صفحة الخلافات بحيث يحمل اليك تاثيرات كوكب الحب اخبارا سارة وارتياحا قد تعيد النظر بعلاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها كما يوفر لك السعادة والحب والشغف والحنان. للعازب حضر نفسك لحب عاصف يهبّ في قلبك او قد تقع في الغرام أو تقتنع فجأة بضرورة الزواج والاستقرار.

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