تنتظرك أحداث مهمة جدا خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تغييرات جذرية انت مقبل عليها في هذا الاسبوع الجيد واحداثه المهمة مع انتقال كل الطوالع الفلكية السلبية من مواجهة برجك خاصة انتقال كوكب المريخ الى نقطة مناسبة وداعمة اي الى برج العذراء الصديق بالاضافة الى وجود القمر يوم السبت في الجوزاء حضر نفسك لتغيرات مهمة وايجابية ان نوعية الوقت تحمل اجواء مختلفة من الحظوظ تخدم مصالحك وتجعل المعنويات مرتفعة وقدراتك كبيرة تتالق تتقدم تتخطى كل الامور الصعبة فتشعر بالتحرر ولن ترضى بالحلول الوسطى، يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى برج السرطان الصديق يومي الاحد والاثنين يحمل معه اجواء رائعة فتنعم بمشهد فلكي مائي مميز وناجح ما يجعلك تعكس صورة واضحة عن كفاءاتك ومهاراتك تتعدد المشاريع والمجالات الجديدة في الجو مغامرة وتنوع بالرغم من الاجواء الايجابية الا انك سوف تدخل في دوامة فلكية ويتبدل المشهد الايجابي الى الاسوأ مع انتقال القمر الى الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء انتبه من المزاجية والخطأ ممنوع لذلك ابتعد عن الجدالات والنقاشات والتحديات ولا تصدق بعض الاوهام والشائعات وحلل الامور بمنطق وحكمة. لكن بالرغم من القلق والعصبية سوف تدخل في عطلة الاسبوع مرحلة مهمة تتقدم في عملك مع وصول القمر المكتمل الى برج العذراء الصديق فتعيش يومي الخميس والجمعة ايام مسلية تفرح تنجح تحقق انجازات عديدة اسبوع مهم جدا بطلب منك التحضير والتركيز على الامور المهمة.

عاطفياً: انتقال كوكب الزهرة الى العذراء يجعلك تبدأ الاسبوع بفرحة كبيرة وتتلقى التقدير والتهاني أو يكون بانتظارك طمأنينة حيث يسود الودّ والتفاهم.مع الاولاد والاحبة ويقدم لك نوعية وقت دافئة وواعدة بانشراح وبجو إيجابي مسلي ومفرح للعازب تستعيد إشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر ويكون الجو مناسباً لتلبية الدعوات. لاسيما على صعيد التعارف والصداقات

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