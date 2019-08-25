تنتظرك أحداث متوترة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع غريب لكنه غير سلبي فقط عليك ان تعرف كيف تتعامل معه لاعمالك ضروري تنتبه وتختار اليوم المناسب للمواعيد المهمة بداية مع نهار السبت مع وجود القمر في الجوزاء الصديق الذي يعطيك الطاقة المهمة التي تتعاطف معك وتنسجم معك تشعر بقوة ذهنية عالية، تستقوي بالطاقة الموجودة في داخلك فتلمع أفكارك وتأسر الجميع بوضوحها ومنطقها جدا فتمشي الامور كما ترغب وتشتهي لكن بالرغم من هذه الحظوظ سوف تعيش ظروف ضاغطة وتوتر مع انتقال القمر الى السرطان يومي الاحد والاثنين ما يسبب لك التعب والقلق والمهمات الصعبة خفف النمط وانتبه لصحتك وسلامتك ولا تهمل واجباتك ومسؤولياتك تعود وترتفع المعنويات من جديد مع وصول القمر الى الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء الى بيت الصداقات وبيت الدعم وبيت الانسجام والتعاطف مع المحيط يحمل لك كل الحظوظ والدعم فتعيش فترة نشيطة وحافلة باللقاءات والزيارات والمؤتمرات والتنقلات ان كان بسبب مشروع يتعلق بالسفر او الهجرة وسوف تسجّل أكثر من هدف مميز لتنطلق من جديد لكي توظف طاقتك في المكان المناسب مع وصول القمر المكتمل الى برج العذ راء في مواجهة برجك بالاضافة الى الكواكب مجتمعة في معاكستك الاجواء روتينية هادئة وغير فعالة هدوء وجمود ما يسبب لك التحديات والمسؤليات اسبوع مهم يحمل نشاطات وتغيرات وحركة اجتماعية.

عاطفيا: ان انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من العذراء يسبب لك حالة من الركود تسيطر على الاجواء العائلية والعاطفية فأنت تحب المفاجآت والتقلبات ويسبب لك بلبلة وعصبية وواقع لا يرضيك تستنتج بالتأكيد أنّ الجوّ العاطفي مشحونًا بالمتاعب والتوتّر للعازب حاذر اتخاذ أي خطوة حاسمة وسلبية، ذلك أنّ تحليلك للأمور ليس سليمًا ولا صائبًا، وقد تندم على أي قرار أو خيار لاحقًا. إمنح نفسك والحبيب فرصة أخرى

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

.