تنتظرك أحداث مؤثرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم تغيير نوعي في الحركة والتاثيرات الفلكية والموجة الفلكية الترابية بامتياز مع وجود الشمس والكواكب المريخ الزهرة وعطارد في برجك لكن سوف تعيش بداية اسبوعا مرهقًا جدًّا بسبب كثرة المسؤوليات وضيق الوقت والمشاعر السلبيّة لا سيما يومي السبت تحت تاثير القمر من الجوزاء الذي يتحداك وتكون طاقته جارفة بحاجة الى تنظيم يتبدل المناخ الفلكي مع انتقال القمر الى السرطان يومي الاحد والاثنين فتتوالى الحظوظ الامر الذي يزيدك حيوية وانطلاقة او الحصول على موافقة على اوراق السفر تأشيرة سفر او تجد اوراق الاقامة كذلك سوف يرافقك نشاط نجاح وتالق وفرص استثنائية للحصول على نتائج جيدة وناجحة في العمل اجواء واعدة مهمة وحماسية تحقق فيها الاهداف وتقطف ثمار جهودك وتنفتح امامك ابواب الفرص الواعدة لكن قد تزدحم عليك المواعيد والاتصالات واللقاءات، وتجد انّ الوقت ضيّق ونوعية الحظوظ فارغة يومي الثلاثاء والاربعاء مع وصول القمر الى الاسد تشعر بعدم قدرتك على مجاراة الاحداث من حولك تمالك أعصابك لا ترتجل ولا تنفعل فهذا يضرّ بمصالحك ويشوّه سمعتك امام المسؤولين ومحيطك الاجتماعي بالتالي عليك ايجاد حلول بديلة حاذر الخلافات مع الشركاء، ولا تخالف القانون فقد تشهد حياتك بعض التأخير أو البلبلة، فلا تراهن على دقة سير الأمور تختفي الغيوم الفلكية السوداء يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر المكتمل الى برجك تتغير نفسيتك وترتاح وتنشط الحركة القوية تكثر الزيارات والصفقات التجارية، وسوف يسطع نجمك بين الزملاء وفي المحيط حاول ان تنهي الاعمال المهمة وان تستفيد من نوعية الوقت الدسمة لكن يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من المشاكل والحوادث التي يسببها كوكب المريخ.

عاطفيّاً: انتقال الزهرة من مواجهة برجك من الاسد الى برجك ينعش العواطف ما يجعلك تتواصل مع الحبيب على نحو رومانسي وناضج، فتتعزز الثقة بينكما وتضع حدًّا لمداخلات المتطفلين وتزدهر الاوضاع العائلية والشخصية وتقوى الروابط وتتعزز الالفة بين الاهل والاولاد للعازب تمارس سحراً اخّاذاً تلفت الانظار وتبدو مميّزاً بحضورك، على الارجح قد تعرف فرصة عاطفية جدّية، عبر بعض الصداقات والجماعات والمؤسسات التي تنتمي اليها.

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