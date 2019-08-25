تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تملك قوة ذاتية كبيرة تجعلك تعمل على تحقيق امنياتك في هذا الاسبوع المهم الذي يعلن عن حقبة مهمة في حياتك المهنية تتوضح المسائل الغامضة وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك في بداية هذا الاسبوع الاكثر من رائع مع وجود القمر في الجوزاء يوم السبت الصديق الذي يشكل مربعا مع الشمس من العذراء ويمكنك ان تتوقع اخبارا جيدة او معلومات مفيدة جدا.لكن سوف تختلف الصورة تماما وتتزامن الاعمال وتكثر المسؤوليات يومي الاحد والاثنين تحت تأثير القمر من السرطان فتتراجع الحظوظ وسيكون بانتظارك مشاكل وخلافات انها مرحلة تحضير تأمل وترقب ركود وخيبة امل زعل لا تتصرف بانفعال وان لا تخضع لاي ابتزاز حتى ولو اتى من قبل مقربين يتبدل المشهد الفلكي وتقوى الحظوظ وتقوى الظروف ترتفع المعنويات وتتحسن نفسيتك ويحالفك الحظ من جديد مع انتقال القمر الى برجك يومي الثلاثاء والاربعاء تكون منافس قوي تحقق نسبة نجاح عالية فتظهر الامور بطريقة مختلفة حضر نفسك لمشروع او قرار تريد ان تنفذه وتضع الحجر الاساس فانت إنسان ذكي ومتكلّم بارع ولبق نصل الى عطلة الاسبوع مع انتقال القمر المكتمل الى العذراء يومي الخميس والجمعة لينضم الى الكواكب مجتمعة في بيت الدعم بيت المال بيت المعنويات القوية ويفتح أمامك الفرص والأبواب تتفوّق في المفاوضات والنقاشات المالية فتعرف كيف تنتهز الفرص وكيف تقلب المعطيات لمصلحتك. كذلك ستكون الاتصالات والتنقلات والاسفار جيدة ومثمرة فاستفدمن نوعية الوقت الممتازة.

عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من برجك الا انك لا تزال تتمتع باجواء الحب وتتقدم خطوات كبيرة تحت تاثير كوكب الزهرة من العذراء الذي يحمل معه الانسجام والحب والرومانسية والعواطف الحارة والاجواء الواعدة بلقاءات ودية دافئة ورومنسية للعازب بإمكانك التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك اسبوع جيد لتوضيح الالتباسات وللتأكد من نوايا الحبيب فأنت تملك فرصاً ثمينة ويتوجب عليك اقتناصها

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