تنتظرك أحداث مؤثرة على الصعيد المهني والعاطفي خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا تطوي صفحة وتنطلق بصفحة جديدة وآمال جديدة خطة جديدة حان الوقت لتنفيذ الافكار التي تنوي تحقيقها لكن يوم السبت لن يكون سهلا مع وجود القمر في الجوزاء المعاكس لبرجك يوم متقلب الجو هادئ لا يوجد حركة كبيرة خصص هذا اليوم لانهاء الاعمال البسيطة التي لا تتطلب مجهود تتغير الامور يومي الاحد والاثنين وكأنك تدخل مرحلة احتفالية مع وصول القمر الى برجك يومي الاحد والاثنين تستعيد سلامك الداخلي تتحسن الظروف وترتفع المعنويات فتكون مرتاحاً ايام رائعة الاجواء تنقلب لمصلحتك مئة بالمئة قرارات مشجعة تعطيك القوة والحوافز للعمل الصورة واضحة تماما تغييرات كبيرة تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الاسد اي الى البيت الثاني الذي يحمل اليك الربح والارتياح المالي يعطيك وضوح في المسائل المالية في الراتب وتتوضح بعض الفواتير التي يجب ان تدفعها الامور شفافة تجعلك تفرح وتغير في مصدر مدخولك نصل الى عطلة الاسبوع مع وصول القمر المكتمل الى العذراء لينضم الى الكواكب مجتمعة ترتفعالمعنويات وتقوى النفسية وتقوى قدراتك الجسدية والنفسية وتنشط الحركة افكارك ذكية متصالح مع نفسك وتتاح أمامك عدّة مناسبات لإحراز تقدّم أو أكثر. على الارجح ستحظى بمردود فوري وتمضي ايام مميزة تكون فيها الحظوظ متوافرة لك اسبوع ممتاز نشيط جدا يحمل اليك السعادة والمناسبات الجميلة وحلولاً للمشكلات السابقة وطّياً لصفحة ماضية، من أجل انطلاقة جديدة.

عاطفياً: انتقال الزهرة الى العذراء الصديق في موقع مناسب جدا فتكون إن الأوضاع العاطفية والعائلية ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك ، بانتظارك أسبوع جميل جداً حيث تكون اللقاءات عذبة ولا تُنسى في احضان العائلة للعازب اسبوع رومنسي تفرح تتسلى تشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب

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