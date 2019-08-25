تنتظرك أحداث مهمة ومؤثرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: انطلاقة مهمة سريعة من الاسابيع الجيدة اسبوع مختلف كليا يقدم لك المكافآت السارة سيكون بانتظارك واقع جديد مهم جدا تحت تاثير القمر من برجك يوم السبت يحضرك لامور جديدة الى حركة فعالة الى تغييرات الى شراء سيارة تغير ديكور البيت او ادخال تغيير على روتينك اليومي او الى رفعة جديدة في العمل تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى السرطان يومي الاحد والاثنين اي الى البيت الثاني بيت المال فتحصد بعض الارباح وتسهل عليك بعض المعاملات والإجراءات الإدارية والقانونية ويجعلك قادرا على الاقناع وكسب التأييد لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كافة الاصعدة كل الامور تمشي بطريقة ممتازة من الضروري ان تحدد جيدا جدول اعمالك ومخططاتك فانت من يقرر ماذا يريد تتابع الايجابيات مع انتقال القمر الى برج الاسد الصديق فتحملك الظروف الى مراتب عالية في مجال اختصاصك، فعليك بتنظيم وقتك ومتابعة عملك شخصيًّا وبدقّة تامة انت في وسط مرحلة من الإيجابيات قوة ثقة بالنفس معنويات مثابرة انطلاقة مهمة لكن لن تسير الامور بالسرعة التي تشتهيها مع وصول القمر المكتمل الى العذراء يومي الخميس والجمعة لينضم الى الشمس والكواكب مجتمعة في مواجهة برجك وتضطر للرضوخ لبعض الاجراءات الغير مستحبة بحيث تكون التأثيرات المرافقة لبرجك سلبية ومعاكسة وبالتالي عليك التحضر لفترة متعبة وضاغطة تحمل في طياتها الانزعاجات التحديات والمنافساتحاول ان ترفه عن نفسك وانتبه من التسرع والمغامرات.

عاطفيا: سيكون أسبوعاً متقلباً جداً تكثر خلاله النقاشات الحساسة والتي تثير عصبيتك واستياءك. قد تبادر الى معاملة الحبيب باستخفاف او كبرياء وربما ترسل إشارات سلبيّة حول علاقتك معه. تبدو انانياً ومتملكاً بعض الاحيان وتأكلك الغيرة أحياناً أخرى.للعازب, حاذر إثارة الخلافات فقد لا يتفهّمك الحبيب أو قد لا يميل الى استيعاب مشاعرك الجارفة.

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