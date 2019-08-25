تنتظرك أحداث مهمة ودقيقة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا سيكون بانتظارك تغييرات مهمة بسبب تواجد الكواكب مجتمعة والشمس من بر ج العذراء الصديق حركة حلوة على صعيد عائلي وشخصي اشتغل على الاولويات الشخصية والعائلية اسبوع ممتاز ينتهي شهر شمسي ويبدأ شهر شمسي جديد بداية يوم السبت مع وجود القمر في الجوزاء في موقع مهم يساعدك على ترتيب مسائل مالية لكن حاذر المصاريف الايضافية.تتابع الحظوظ يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى السرطان في موقع يتجانس معك يتفاهم معك يساعدكك على الحوار والتقدم ويعطيك نتائج مهمة وافكار نشيطة لتتعامل مع الامور بوضوح ايام ممتازة كي تتفاعل مع الاخرين تنشط الزيارات والتنقلات لا تهدأ حركة متواصلة ومثمرة كثف لقاءاتك وإطلالاتك فلا تختفِ عن الأنظار لكن كن حذرا جدا وحاول ان تتفهم الظروف الصعبة التي تحمل التوترات يومي الثلاثاء والاربعاء من القمر المواجه لبرجك في الاسد فتثقل المسؤوليات وتعتقد وتكثر النزاعات والمواجهات تتحسن الاجواء وتدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية ويقدم لك الفلك فرصا مهنية وشخصية كبيرة افراح وانفراجات تعاطف واخبار سارة يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر المكتمل من العذراء من بيت الحب بيت العائلة بحيث تكون بداية مرحلة جيدة لوضع استراتيجية جديدة لاعمالك ولهذا من الضروري الاهتمام بوضعك كي يكون رصيدك اكبر تكون التحرّكات متنوّعة وستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة لذلك حاول ان تستفيد قدر المستطاع من الاجواء الجيدة والدسمة.

عاطفياً: ان انتقال كوكب الحب الى برج العذراء الترابي الصديق يجعلك تبدو مندفعاً في الحب متسرّعاً، متحمّساً ، وقد تحتاج إلى تغيير وإلى مناخ جديد. فتتفق مع الشريك أو تعيش مغامرات جيّدة، تمازح البعض وتتعرّف إلى البعض الآخر ومن غير المستبعد أن تحتفل بمناسبة في هذا الشهر وتكون مفرحة وسعيدة جدّاً للعازب ، تسعد بقرب مَنْ تحبّ أو تتعرّف إلى حبيب جديد.

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