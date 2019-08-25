الليلة بـ 800 استرليني.. "ديزني" تدشن فندق"حرب الكواكب"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ كشفت شركة ملاهى ديزنى عن فندقها الجديد (حرب الكواكب) الذى سيتم افتتاحه في ولاية فلوريدا الأمريكية. وذكرت صحيفة (صن)، البريطانية أن الفندق الجديد المسمى "جالاكتيك ستاركروزر" تجربة حية مثيرة للنزلاء مع طاقم الفندق. وتم الكشف عن الفندق الجديد فى معرض دي 23 في فلوريدا حيث يجرى بناؤه حاليا وراء "ستار وارز جالاكى إيدج" فى فلوريدا، ويسمح للنزلاء بقضاء ثلاثة أيام وليلتين. وستتاح للنزلاء فرصة المغامرة في المركبة الفضائية للشركة، والتعرف بصورة أكبر على مختلف الشخصيات وأن يكونوا عناصر فاعلة فى قصص حرب الكواكب.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة قضاء الليلة فى الفندق الجديد ما يوازى 800 جنيه استرلينى.

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