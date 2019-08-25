تعرفي على طلاء الأظافر المناسب للون بشرتك: الألوان الزاهية للبشرة الفاتحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -أميرة حلمي:

توجد العديد من الأشياء التي تؤثر على اختيارك لطلاء الأظافر الخاص بك، منها اتباع أحدث صيحات الموضة، أو تطبيق ما يناسب ستايل ولون أزيائك.

يستعرض لكِ "الخليج 365"، نصائح لاختيار طلاء الأظافر المناسب للون بشرتك، حسب ما جاء في موقع"liveabout".

البشرة الشاحبة:

يُفضل استخدام الألوان الزاهية مثل الوردي، والأزرق، والأحمر، وألوان الباستيل، وتجنب الداكنة خاصة الأسود.

لذوات البشرة الفاتحة:

عليكِ التنويع بين الألوان الزاهية والدافئة مثل الأصفر، والأحمر، والأزرق، والبنفسجي، وتجنب الأزرق الغامق، والأسود، والأخضر، والذهبي. واعتمدى أيضا طلاء الأظافر "الفرينش" الذي يناسب لون بشرتك.

Advertisements

ألوان مناسبة لبشرتك بعد التان:

تزيد الألوان الدافئة من جاذبيتك، وتناسب بشرتك البرونزية، ومنها اللون الوردي، والأورنج الفاتح، واليوسفي، والبني الفاتح. ويفضل تجنب اللون الذهبي.

أصحاب البشرة الحنطية:

من أكثر ألوان البشرة حظًا، لكونها تتناسب مع الكثير من الألوان، ومنها اللون الأحمر الداكن، والذهبي، واللون الخوخي، والألوان النابضة بالحياة مثل الأزرق والأصفر والوردي. ويفضل تجنب الأحمر، والبنفسجي الغامق، وألوان الباستيل.

أصحاب البشرة الداكنة:

يناسب أصحاب البشرة الداكنة الألوان الغامقة، كاللون البنفسجي الغامق، والأصفر الداكن المائل للأحمر، والأخضر الغامق، والأزرق الداكن، والبني القاتم

ويفضل تجنب ألوان الباستيل، والألوان الفاتحة، خاصة الأبيض والفضي.