"تقطيع وحرق وطعن" جرائم أسرية بطلها الزوج.. واستشاري نفسي: فتش عن الغيرة

"تقطيع الجسد والحرق بالنار والطعن".. 3 طرق نفذ بها أزواج جرائمهم ضد زوجاتهم، آخرها كانت أمس، بعد أن أجهز رجل على زوجته وطعنها حتى الموت. الوقائع الثلاث حدثت خلال شهر واحد، في أسباب تعددت بين الرغبة في الانتقام والخلافات الزوجية.

عامل ينهى حياة زوجته بـ"سكين مطبخ"

"18 سنة زواج" انتهت أمس، بعد أن أجهز رجل على زوجته وطعنها بسكين المطبخ حتى الموت، وسلّم نفسه لقسم شرطة المرج حيث يقيم المتهم والمجني عليها، وتباشر نيابة حوادث شرق القاهرة التحقيق مع المتهم، للتعرف على دوافع ارتكاب جريمة القتل.

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زوج يقطع جسد زوجته لنصفين أمام أطفالها

في الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد، هزّت حي المريوطية جريمة بشعة، راحت ضحيتها سيدة بعد أنّ قطع زوجها جسدها لنصفين أمام طفلتيها صباح أول أيام عيد الأضحى لشكه في سلوكها في منطقة أبوالنمرس بالجيزة، وألقى الجثة في ترعة المريوطية بالهرم.

عثرت قوات أمن الجيزة على النصف السفلي من الجثة، بينما لا تزال تبحث عن النصف الآخر في مياه ترعة المريوطية. وكان الزوج دائم الشجار مع زوجته لشكه الدائم في سلوكها، فضلا عن إدمانه المخدرات.

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"جسمها ضخم مكنتش عارف أعمل إيه، دبحتها وجبت الساطور قسمتها نصين ورميت الجثة في ترعة المريوطية، نص ظهر على الميّة، ونص اختفى".. بهذه الكلمات اعترف الزوج الثلاثيني بجريمته، مرجعا السبب لشكه في أنّ علاقة تجمع القتيلة بشاب كانت مرتبطة به عاطفيًا قبل الزواج. ولا تزال قوات الأمن تحقق مع المتهم.

زوج يعترف بالشروع في حرق زوجته بالبنزين

تحول العيد لـ"مأساة" بعد محاولة مسجل خطر التخلص من زوجته بإشعال النيران في جسدها، للتخلص من مشكلاتها الدائمة حسب اعترافاته في تحقيقات النيابة بمديرية أمن القاهرة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنّ الشجار تطوّر بين الزوجين في رابع يوم العيد إلى معركة بالأيدي، أشعل المتهم على إثره النيران في شقته بمساكن المحمودية في القاهرة وزوجته داخلها، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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استشاري نفسي: المخدرات والغيرة أهم الأسباب

"هن" تواصل مع الدكتورة منال طارق استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، للتعليق على الجرائم التي ارتكبت مؤخرا في حق زوجات على أيدي أزواجهن، وأوضحت أنّ تعاطي المخدرات والطفولة القاسية، على رأس الأسباب التي تدفع الرجال لقتل زوجاتهم.

"الشك بين الزوجين من الأسباب الرئيسية لجرائم القتل، وغيرة الزوج الزائدة".. قالت استشاري الطب النفسي مستكملة حديثها عن الأسباب التي تدفع الرجال لقتل أزواجهم، وتابعت: "الاختيارات الخاطئة والتسرع تتسبب في ظهور مثل هذه الجرائم، لذا يجب دراسة تصرفات الرجل في فترة الخطبة للتأكد من اتزانه النفسي".