882 مكسيكيا يدخلون "جينيس" بـ"رقصة فلكلورية"

شارك 882 شخصا في رقصة على أنغام موسيقى المارياتشي، أمس في مدينة جوادالاخارا غرب المكسيك، وهي أكبر رقصة فولكلورية في العالم، محطمين بذلك الأرقام القياسية في موسوعة جينيس بحسب ما ورد في "سكاي نيوز".

وسجّل الرقم القياسي الجديد في إطار اللقاء الدولي للمارياتشي في جوادالاخارا، والرقم القياسي السابق كان في العام 2011 مع مشاركة 457 شخصا.

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وقال كارلوس موفد موسوعة "جينيس"، إنّه "تمّ التركيز على نقطتين، أولا أن يكون كلّ المشاركين رقصوا بلا توقّف لمدّة 5 دقائق على الاقلّ ومن دون الخروج من الساحة، وثانيا أن تكون خطواتهم متناسقة".

وتجمّع الراقصون تحت أشعّة الشمس الحارقة في ساحة التحرير في وسط جوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو.

والنساء في هذه المناسبة ارتدوا فساتين متعددة الألوان، والرجال أزياء "تشارو" التقليدية التي تعود إلى القرن السادس عشر والمؤلفة من قبّعة كبيرة وملابس مطرّزة.