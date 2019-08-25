تنتظرك حالة من النشاط والحركة خلال هذا الأسبوع

مهنيا: اسبوع حافل بالنشاطات وبالحركة ينتهي شهر ويبدأ شهر جديد شهر ايلول سبتمبر بداية الاسبوع جيدة جدا مع وجود القمر في الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء ما يعني دعم وقوة كي تعبر كي تناقش الى ان تحصل على ما تريد وتنهي الاعمال الصعبة تتبدل الظروف ويخف النشاط والحماسة وتكون مخيبة للامال تحت تأثير القمر من برج السرطان يومي الاحد والاثنين فتكثر الضغوط والمتطلبات وتتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات،ايام بطيئة لا تسمح لك بالاحتفالات كن حذر ودقيق جدا في تعاملك مع الاخرين ودقق في حساباتك ولا تضخ نفسك في ظروف حرجة .تعود وتتضاعف الحظوظ مع وصول القمر يومي الثلاثاء والاربعاء الى برج الاسد الناري الصديق فيقوى نجمك جدا جدا وتكون انطلاقة جيدة تبشر بنشاطات ونتائج ناجحة شرط ان تكون منظما تتحسّن الاوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك وتمتلىء قوة ونشاط وحماسة كذلك سوف تحمل لك عطلة الاسبوع احلاما وردية ولقاءات سعيدة وبعض الامال المهنية وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة مع وجود القمر المكتمل في برج في العذراء الى جانب الكواكب مجتمعة في العذراء يومي الخميس والجمعة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة .تساعدك التأثيرات الفلكية تكرمك تحمل لك نتائج مرضية انه اسبوع جيد وداعم مئة بالمئة من الاسابيع المهمة .

عاطفياً: يطمئن القلب بالتأكيد تحت تاثير كوكب الحب من برج العذراء الصديق فلا توجد اسباب للخلافاتاو التحديات بإمكانك أن تعيش أسبوعاً جميلاً فعلاً لان الجو العام ممتاز فيها ضع صراحتك جانباً وتمتع بدفء العواطف إذاً سيكون أسبوعاً ممتازاً للارتباط ولتأكيد النوايا وللزواج أو اعلان خطوبة

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