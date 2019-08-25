صور.. بينهما 53 عاما.. مسن يتزوج شابة "أحبها من النظرة الأولى"

لم يتخيل أحد أن يتحول طلب المشورة الذي سعت فيه فتاة ووالديها، إلى قصة حب تنتهي بالزواج، إذ وقع "سوديرجو" المسن الإندونيسي صاحب الـ80 عاما، في حب "نورايني" صاحبة الـ27 عاما، من النظرة الأولى.

قصة الحب الغريبة تصدّرت عناوين الأخبار المحلية في إندونيسيا مؤخرا، بسبب فارق العمر الكبير بين العروسين، فلم يفكر سوديرجو في إقامة أي علاقة رومانسية بسبب تقدمه في العمر لكنه غيّر وجهة نظرة فور رؤية نورايني، وفشل في مقاومة مشاعر الحب تجاهها، حسب موقع "أوديتي سنترال".

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على الفور أسرع المسن لطلب الزواج من الفتاة وعرض الأمر على والديها، فوافقت الفتاة على الفور، كما وافق أبناء العريس على الزيجة رغم فارق العمر بينه وبين العروس.

موافقة عائلة نورايني على طلب الزواج كانت مفاجأة لم يتوقعها أحد، خاصةً أنّهم وافقوا على الزواج بشكل سريع، رغم من تردد الابن الأكبر للمسن الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، لوجود شاب بالعائلة يبلغ من العمر 27 عامًا ولم يتزوج بعد.