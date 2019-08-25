منها ارتداء الجوارب الضاغطة.. 5 نصائح للاستمتاع برحلات الطيران الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (CNN)-

تؤثر الرحلات الجوية الطويلة، بشكل سلبي على صحة المسافرين، وتتسبب في إرهاقهم، فهناك الكثير من رحلات الطيران التي تستغرق أكثر من 10 ساعات من الجلوس في مقاعد ضيقة، فضلا عن درجة الحرارة المنخفضة على متن الطائرة، وغيرها من العوامل.. تلك الحقائق تجعَل هذه التجارب صعبة إلى حدٍّ ما. ولكن، ليس من الضروري التعرض إلى هذه الأجواء. واليوم ستقدم لنا ندى بدران بعض الإرشادات البسيطة للاستمتاع برحلة الطيران بأكبر قدر ممكن.

1-احجز مقعَدَكْ مُسبَقاً بعد البحث عن أفضل المقاعد على متن الطائرة.

استخدم مواقع تَقْييم المقاعد على الطائرات مثل Seatguru.com للعثور على معلومات حول طائرتك المحددة مثل المقاعد التي يجب عليك تجنبها، والمقاعد التي لديها مساحة أكبر و مساحة إضافية للقدميْن أو الموجودة في مناطق أقل ضجيجاً في الطائرة.

2- ارتداء الجوارب الضاغطة الطويلة الخاصة بالرحلات

بما أن الرحلات الجويّة الطويلة تَحُدْ من حركة المسافر، فهي تؤدي إلى انتفاخ القدميْن وأحيانًا تسبّب جلطات الدم. لذلك، يُنصَح بارتداء الجوارب الضاغطة الطويلة الخاصة بالرحلات وذلك منعاً لإصابة المسافر بجلطة في الساقيْن.

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3- شراء المحارم المبللة

تُشعِرنا الرحلات الطويلة بأنّنا بحاجة لحمام دافئ. لذلك يُنصح بشراء المحارم المبللة لاستخدامها خلال الرحلة لتنظيف الوجه واليديْن والشعور بالانتعاش. وهي ضرورية جداً لتعقيم طاولة الطعام الخاصة بنا وذلك بناءً على دراسات علمية حيث أنها تحتوي على أعلى نسبة من الجراثيم.

4- شراء الوجبات الخفيفة

نظراً للسفر أحياناً عبر مناطق زمنية مختلفة، فقد لا يتم تقديم الوجبات على متن الرحلات الطويلة في الوقت الذي تتوقعه، أو ربما تحصل على وجبة الإفطار في وقت الغذاء أو العشاء. لتفادي الجوع أثناء انتظار الوجبات، أنصحك بشراء بعض الوجبات الخفيفة في المطار مثل المكسرات أو رقائق البطاطس حتى لا تشعر بالجوع.

5- حجز المقاعد ذات المساحة الإضافية للقدميْن

المقاعد ذات المساحة الإضافية للقدميْن تقدّم مزايا إضافية في مستويات الراحة، خاصة في الرحلات الطويلة، ولهذا السبب تكون لها تكلفة إضافية. ومن المتعارِف عليه أنّ المقاعد بالقرب من باب الخروج، لديها أكبر مساحة إضافية للقدميْن فيمكنكم الاستفادة منها إذا استوفيت الشروط الخاصة باستخدامها.