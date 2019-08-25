ترطيب البشرة الجافة خلال الصيف بأفضل الخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 01:35 مساءً - إذا كنت تعانين من البشرة الجافة، وتريدين الحفاظ على بشرة رطبة وناعمة كالحرير، سواء بشرة الوجه، أو العنق أو الشفاه أو الجسم، بإمكانك تحضير أفضل الخلطات الطبيعية التي تمتلك قدرة عالية على ترطيب البشرة الجافة خلال الصيف.

وفي ما يلي، سنقدم لك أفضل الخلطات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها بسهولة، وستلمسين نتائجها على البشرة من الاستخدام الأول.



لترطيب الوجه

ترطيب الوجه



اخلطي نصف كوب من الحليب، ونصف ملعقة كبيرة من العسل، وملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان، وملعقة كبيرة من مسحوق اللوز المطحون. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبقيها على بشرة وجهك بأطراف أصابعك وبحركات دائرية هادئة، وذلك لدقائق عدة حتى تمتصها البشرة. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالمياه الفاترة.



لترطيب منطقة العينين

ترطيب منطقة العينين



امزجي ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو وملعقتين كبيرتين من الحليب السائل. من ثم، أضيفي إليهما نصف ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة أخرى من دقيق الشوفان. وحين يصبح المزيج متماسكاً، دلكي به منطقة العين لدقائق عدة، من ثم شطفيها بالمياه الدافئة.



لترطيب الشفاه

ترطيب الشفاه



اخلطي كمية مناسبة من زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو، من ثم قومي بتحريك المكونات جيداً ودلكي بها شفتيك لبعض الوقت. اتركي الخليط على شفتيك لمدة ربع ساعة، بعدها، شطفيهما بالماء الدافئ.

Advertisements



لترطيب العنق

ترطيب العنق



اهرسي شريحتين ناضجتين من الأفوكادو وامزجيهما مع خمس ملاعق كبيرة من العسل وخمس كبسولات من زيت الفيتامين E. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على قوام كريمي. من ثم، طبقي الخليط على عنقك واتركيه لمدة 15 دقيقة، من ثم شطفي بشرتك بالماء الفاتر.



لترطيب بشرة الجسم

ترطيب بشرة الجسم



في وعاء على النار، ذوبي ربع كوب من الفازلين بشكل كامل، من ثم أضيفي إليه كوباً من زيت جوز الهند. ارفعي الإناء عن النار وأضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من كل من جل الألوفيرا وزيت اللوز الحلو و20 قطرة من زيت الياسمين. حركي المكونات الى أن تصبح متجانسة وذات قوام كريمي. بعدها، ضعي المزيج في زجاجة معقمة ومحكمة الإغلاق لتستخدميه لترطيب بشرة جسمك الجافة.

إقرئي أيضاً

روتين العناية بالبشرة بعد السهرات

كذا تقلّصين مسام الوجه الواسعة

وائد العسل للبشرة وأفضل منتجاته