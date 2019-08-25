كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 01:35 مساءً - إذا كنت تتمتعين بـ شعر طويل، فإن تسريحات الويفي المرفوع هي أكثر ما تحتاجينه لتحصلي على مظهر جذاب مفعم بالأنوثة، لا سيما إن كنت تطمحين الى إطلالة مميزة بعيداً عن تسريحات الشعر المستقيمة والتقليدية.



انطلاقاً من ذلك، اخترنا لك في هذا مقال، أجمل تسريحات ويفي مرفوع بأسلوب ذيل الحصان، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة ذيل الحصان الويفي الرفيع

تسريحة ذيل الحصان الويفي الرفيع



إنها تسريحة في غاية الجمال والجاذبية، وهي ستمنحك إطلالة شبابية مفعمة بالأنوثة. ترتكز هذه التسريحة على سحب الشعر الويفي الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المرتفع، وتثبيته بالدبابيس بطريقة غير مرئية، مع ترك بعض الخصل الرفيعة المثبّة جانباً.



تسريحة ذيل الحصان الويفي مع الغرة البوف

تسريحة ذيل الحصان الويفي مع الغرة البوف



تلائم هذه التسريحة مختلف الأوقات، فهي عملية وأنيقة جداً في الوقت نفسه، لذلك بإمكانك اعتمادها لأوقات النهار والمساء على حد سواء. يكفي أن تسحبي شعرك الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان متوسط الارتفاع، واعتماد الغرة البوف المسحوبة الى الخلف.

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تسريحة ذيل الحصان الويفي المنخفضة مع الغرة الفوضوية



قد تعتقدين أن تسريحة ذيل الحصان المنخفضة أصبحت تقليدية ومملة، لكن ذلك ليس صحيحاً، خصوصاً إذا ما استخدمتها بأسلوب الويفي، حيث أن تسريحة ذي الحصان الويفي المنخفضة مع الغرة الفوضوية، هي تسريحة حيوية وستمنحك مظهراً شبابياً ساحراً. قومي بجمع شعرك الويفي الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، مع اعتماد الغرة المسحوبة الى الخلف بطريقة فوضوية غير مملّة.



تسريحة ذيل الحصان الويفي الجانبية

تسريحة ذيل الحصان الويفي الجانبية



يجعلك الشعر الطويل الويفي تبدين أجمل وأكثر أنوثة، لا سيما إن اعتمدت تسريحة ذيل الحصان الويفي الجانبية، فهي تسريحة في منتهى النعومة والرقي، وستضفي على إطلالتك أنوثة فائقة. قومي بتمليس الغرة قليلاً، ومن ثم اجمعي شعرك كله على جهة واحدة بأسلوب ذيل الحصان الويفي المنخفض، وثبّتيه بطريقة ناعمة.



تسريحة ذيل الحصان الويفي الجانبية العالية

تسريحة ذيل الحصان الويفي الجانبية العالية



هذه التسريحة متميزة وأنيقة، وستضفي على مظهرك لمسة غير تقليدية. وهي ترتكز على جمع الشعر الويفي على جانب واحد بأسلوب ذيل الحصان المرتفع. ولإطلالة مميزة، اعتمدي مع تسريحة ذيل الحصان الويفي الجانبية العالية الغرة القصيرة المنسدلة على كامل الجبين.

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