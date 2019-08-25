كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تعد البشرة الدهنية من أصعب أنواع البشرة والأكثر تعرضاً للعيوب والشوائب، كونها بشرة زيتية ذات طابع دهني، وذات مسامات واسعة تساعد في نمو البكتيريا وإفراز الدهون.

فإذا كنت تعانين من البشرة الدهنية، سنقدم لك أفضل طرق إخفاء عيوب البشرة الدهنية بخطوات أساسية فعالة.



الخطوة الأولى

غسول Oil Free Acne Wash Pink Grapefruit من Neutrogena



عند تنظيف بشرة الوجه، يجب أن تحرصي على غسله بالماء البارد، وبعدها مرري عليها قطعة ثلج، فالبرودة تمنع تحفيز الخلايا عن إفراز الزيوت الزائدة التي تمنح البشرة لمعاناً مزعجاً ومظهراً غير أنيق. بإمكانك استخدام غسول Oil Free Acne Wash Pink Grapefruit من Neutrogena، فهو يساعدك في تنظيف البشرة بشكل فعال، ويحد من إفراز الزيوت الزائدة على سطح البشرة، ويهدئ البشرة.



الخطوة الثانية

CLINIQUE Acne Solutions Liquid Makeup



عند وضع المكياج، استخدمي كريم أساس خاص بالبشرة الدهنية، كي يمنع ظهور الزيوت على البشرة، فالبشرة الدهنية لها خصوصية في انتقاء مستحضرات التجميل المناسبة، والتي تعمل على إخفاء عيوب البشرة مع الحفاظ على مظهر طبيعي. ويعد كريم الأساس هو العامل الأساسي لإخفاء عيوب البشرة الدهنية. ننصحك باستخدام CLINIQUE Acne Solutions Liquid Makeup، فهو يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة، ويخفي أي عيوب موجودة على البشرة.



الخطوة الثالثة

Urban Decay All Nighter Full Coverage Concealer



احرصي على اختيار الكونسيلر المناسب للبشرة الدهنية، الذي يدوم طويلاً ويخفي العيوب في منطقة العين لأطول فترة ممكنة، والذي يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة، حيث أن الكونسيلر يؤدي دوراً كبيراً في إخفاء عيوب البشرة الدهنية. بإمكانك استخدام Urban Decay All Nighter Full Coverage Concealer الذي يوفر لك تغطية مثالية ويتحكم بكمية الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية.



الخطوة الرابعة

Caption



سيلان ظلال العيون يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه ذوات البشرة الدهنية، فتظهر عيوب البشرة بشكل واضح وفاضح، ويصبح الوجه ملطخاً بالألوان. لتتجنبي ذلك وتخفي العيوب التي تعاني منها بشرتك الدهنية، عليكي وضع مسحة من كريم الأساس البودرة على الجفون، واختيار أنواع ظلال العيون القوية التي يمكن تثبيتها بسهولة.

إقرئي أيضاً

تخلّصي من مشكلة تشقق الشفاه بهذه الوصفات الطبيعية

قواعد ذهبية لحماية البشرة الجافة

أفضل أنواع سيروم تطويل الرموش