أفضل أنواع العطور للصيف... سترضي ذوقك مهما كان صعباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 01:35 مساءً - دائما ما يمنح العطر المميز المرأة جاذبية كبيرة وأنوثة فائضة، لذلك اخترنا لك في هذا المقال، أفضل أنواع العطور للصيف، التي تشتمل على أجمل النغمات والروائح، لترضي ذوقك مهما كان صعباً.

Women Narciso Rodriguez Eau De Toilette

عطر نارسيسو رودريغيز فور هير تجدينه على المول بسعر 274.37 ر.س

عطر نارسيسو رودريغيز فور هير هو عطر خشبي كهرمان للمرأة الحديثة. يحمل في طياته الأناقة والحس المرهف. يتكون هذاالعطر من البرغموت، زهر البرتقال الافريقي، الأوثامنتوس ، العنبر، والمسك، وهو مثالي للاستعمال المسائي وللمناسبات الخاصة.

Sheer Beauty Eau De Toilette For Women

عطر شير بيوتى او دو تواليت للنساء تجدينه على المول بسعر 111.57 ر.س

عطر شير بيوتى او دو تواليت للنساء مستخلص من التوت الأحمر. روائح قلب العطر تتكون من الزنبق الوردي، الياسمين والفاوانيا. روائح قاعدة العطر: المسك المغلف، خشب الصندل وزهر الفانيليا.



Tiffany Sheer Eau de Toilette

Tiffany Sheer Eau de Toilette



تجتمع البساطة والأناقة في رائحة هذا العطر، فقاعدته تتركز على زيت الورد وزهرة السوسن، والتي ستمنحك نضارة خفية تدوم طوال اليوم، تماماً مثل قطع الألماس المفضلة لديك. إنه عطر صيفي مميز برائحة لا مثيل لها.



Tom Ford Arabian Wood

Tom Ford Arabian Wood



يشتمل هذا العطر من توم فورد، على مزيج غريب ومميز من الأزهار الغنية والتوابل والأخشاب الثمينة، التي ستجعلك تشعرين بالقوة والمسؤولية. رائحة هذا العطر مخصصة للنساء المحبات للروائح القوية، وهي تتميز بالغموض والجاذبية.

Advertisements



Miu Miu Twist Eau de Parfum

Miu Miu Twist Eau de Parfum



يمزج هذا العطر بين الزهور والفاكهة، فهو يشتمل على نغمات حبوب التونكا والعنبر الوردي والبرغموت ليمنحك رائحة تبهر المحيطين بك، حيث سيسأل كل من يلتقي بك عن ماهية هذا العطر التي تتزيّنين به.



Gucci The Alchemist's Garden A Song for the Rose

Gucci The Alchemist's Garden A Song for the Rose



بمجرد تجربة هذا العطر الجديد من غوتشي لمرة واحدة فقط، ستقعين في غرام رائحته، التي تشكل الوردة البلغارية النقطة المحورية فيها. إنه عطر أنثوي، حيث سيمنحك فائضاً من الجمال والأنوثة، خصوصاً إذا كنت من محبات العطور الناعمة.



Gucci Bloom Eau De Parfum



يتميز هذا العطر من غوتشي، برائحته المنعشة التي تبعث النشاط والحيوية في المرأة. فهو يتركز بشكل أساسي على الأزهار البيضاء والياسمين. وعلى رغم رائحته الناعمة، إلا أنها تدوم طويلاً وتضفي على المرأة نفحة أنيقة وجذابة.



Nomade

Nomade



إنه عطر دافئ وسلس الى أقصى الحدود من Chloe ، يمزج في تركيبته بين أجمل نغمات الورود، إذ يرتكز في شكل أساسي على بتلات الفريزيا وأشجار البلوط، مع لمسة ساحرة من الليتشي، التي ستعزز من إحساسك بالنشاط والحيوية.



Mon Guerlain Eau de Toilette Bloom of Rose

Mon Guerlain Eau de Toilette Bloom of Rose



يتركز هذا العطر في شكل أساسي على الماندرين والمسك الأبيض والأزهار، وهو صُمّم خصيصاً تكريماً للأنوثة، تلك الأنوثة القوية، الحرة، والحسية، إذ إن مصمم هذا العطر استوحاه من النجمة أنجلينا جولي، التي تجمع في شخصها بين القوة والحرية والجمال والأنوثة المطلقة.



Un Jardin sur la Lagune من HERMÈS

Un Jardin sur la Lagune من HERMÈS



هذا العطر من HERMÈS، مستوحى من الحلم والحديقة السرية، فهو عطر زهري بامتياز، يشتمل في تركيبته على الزهور والمسك الأبيض والأخشاب، ويتميز برائحته المهدئة والنابضة بالحياة.

إقرئي أيضاً

مجموعة عطور فخمة تستمر فترة طويلة

عطور فخمة مناسبة لأوقات مختلفة

أجمل العطور لصاحبة البشرة السمراء