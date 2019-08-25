كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 01:35 مساءً - يحتاج الشعر المصبوغ الى عناية خاصة تجنّبه الإصابة بالجفاف وتحافظ على لمعانه وحيويته قدر الإمكان. فإذا كنت تصبغين شعرك بشكل دوري، سنقدم لك في ما أفضل طرق العناية بالشعر المصبوغ، فاتبعيها بحذافيرها لتنالي النتيجة المرجوّة.

طرق العناية بالشعر المصبوغ



استخدمي المستحضرات المناسبة



للعناية بالشعر المصبوغ، من الضروري اختيار مستحضرات العناية ذات الجودة العالية والمخصصة فقط للشعر المصبوغ، لا سيما الشامبو والبلسم، وكذلك الحرص على استخدام أفضل أنواع الصبغات، التي تعد الأقل ضرراً للشعر. إضافة الى ذلك، احرصي على ترطيب شعرك المصبوغ بعد كل مرة تغسلينه فيها، بكريم الترطيب الملائم، مما يمنع جفاف شعرك ويحافظ على لمعانه وحيويته.



لا تستعملي الماء الساخن



عند غسل شعرك المصبوغ، احرصي على عدم استخدام المياه الساخنة، فهي تسبب جفاف الشعر وتغير لون الشعر، واستبدليها بالماء الدافئ أو البارد، فهو يعمل على الحفاظ على لون شعرك ويحد من جفافه وتقصفه. من جهة أخرى، حاولي عدم الإكثار من غسل الشعر، بحيث تكتفين بمرتين في الأسبوع فقط.

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طرق العناية بالشعر المصبوغ

تجنبي التعرض الكثيف لأشعة الشمس



من الضروري ألا تعرّضي شعرك لأشعّة الشمس لفترة طويلة، فهي تساهم في جفافه وتبدّل لونه وتجعله باهتاً. ومن المفضل ايضاً، استخدام الكريمات المخصصة لحماية الشعر من الأشعة الشمسيّة الضارّة.



العناية بالشعر المصبوغ بالوصفات الطبيعية

طرق العناية بالشعر المصبوغ

وصفة الأفوكادو واللبن الزبادي



اهرسي حبة ناضجة من الأفوكادو وحبة أخرى من الموز، وأضيفي إليهما ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. حركي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك وفروة رأسك. دلكي فروة رأسك جيداً ولفي شعرك بمنشفة دافئة. اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة التقليدية.



وصفة زبدة الشيا



تعد زبدة الشيا مكوناً مثالياً للعناية بالشعر المصبوغ بعيداً عن المواد الكيماوية المضرة. فزبدة الشيا هي مصدر طبيعي للفيتامين A، والأحماض الدهنية التي تحمي الشعر وفروة الرأس، فتمنع تكسره وتقصفه، وتعمل على تغذيته وتعزز من حجمه وكثافته ولمعانه. يكفي أن تدلكي شعرك بكمية كافية من زبدة الشيا مرتين في الأسبوع، وتتركيها عليه لبعض الوقت، من ثم تغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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