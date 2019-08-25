سيده تطلب الخلع من زوجها: "ملّيت.. بيحبني زيادة عن اللازم"

في قضية فريدة من نوعها، رفعت زوجة إماراتية قضية خلع على زوجها، بسبب حبه الشديد لها وتلبيته جميع طلباتها.

الزوج الخليجي لم يكن يعلم أنّ حبه الشديد لزوجته سيكون سببًا لطلبها الخلع، فإعداده للطعام وتنظيفه للمنزل وغياب القسوة كلها تعد حسنات، لم يعتقد أنّها قد تدينه يوما ما.

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وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، قال الزوج إنّ كثيرين تحدثوا معه بشأن رفض طلبات زوجته لكنه تجاهلهم، معتبرًا نفسه رجلًا محبًا لزوجته.

وبحسب الزوجة، فإنّ الجميع استغرب طلبها للخلع، إذ قالت: "أشعر بالملل ولا أطيق شخصية زوجي التي لا تتصف بالحزم، الخالية من القسوة والشدة، أرغب في يوم خصام واحد، حتى أشعر ببعض المنطقية في حبه".

وأكدت الزوجة أنّها كانت تختلق المشكلات بين الحين والآخر كي يحدث أي تغيير في علاقتهما، لكن زوجها لم يغضب عليها ولم يحاسبها أو يعاتبها ودائمًا ما يغفر ويسامح، وأوضحت أنّ ضعف شخصيته أمامها وقوتها عند الآخرين، جعلاها تدير المنزل بكل تفاصيله، وهي لا ترغب في ذلك.