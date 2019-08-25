حلا شيحة ببدلة بيضاء على شاطئ: "الحياة زي البحر"

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها على أحد الشواطئ.
وظهرت حلا بملابس كلاسيكية، مرتدية بدلة باللونين الأبيض والأسود، وعلقت على الصورة: "الحياة زي البحر ممكن تكون هادية أو جامدة، لكنها في النهاية جميلة".
وكان الفنان محمد رمضان بوابة حلا الأولى للفن بعد غياب 17 عاما عن التمثيل، بمشاركتها في مسلسله الأخير "زلزال" الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق مشاهدات عالية.
وسافر الثنائي مؤخرًا إلى لبنان، لتكريمهما في مهرجان "بياف" عن دوريهما في مسلسل "زلزال".
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