صور.. سعد الصغير يحيي حفل زفاف صيني: أهم حاجة إنهم فهموني

أحيا الفنان سعد الصغير، حفل زفاف لعريس صيني، وشارك جمهوره ومحبيه ومتابعيه صورا للقطات من حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وظهر الفنان سعد الصغير في الصور وهو يغني أمام العروسين، وسيدة عجوز صينية أيضا تبدو أنها أحد أقارب العروس أو العريس.

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وفي صورة أخرى ظهر سعد الصغير وهو يرقص مع مجموعة من الفتيات الأجنبيات ويبدو وكأنه يعلمهن الرقص الشرقي.

وكتب الصغير معلقًا على الصور: "وأنا بغني صيني.. وأهم حاجة إنهم فهموني، النهاردة فرحي يا جدعان".