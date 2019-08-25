انتقادات حادة لـ"أم" أرضعت طفلها في قطار.. ومغردون: "اشتري سيارة"

انتقادات عدة، تعرضت لها أم شابة بعد اضطرارها لإرضاع طفلها في أرض قطار، سافرت على متنه من شروبشاير إلى قلعة لودلو، مع شريكها روب مور، وابنها تشيستر مور، حتى وصل الأمر ببعض منتقديها بأن طلب منها "شراء سيارة".

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، لم تتمكن "صوفي مولينوكس" البالغة من العمر 22 عامًا، من العثور على مقعد في القطار، فأرضعت طفلها في أرضية العربة.

وظهرت صوفيا في برنامج "هذا الصباح" البريطاني، وروّت تفاصيل ما مرت به مع رضيعها في القطار، بينما انتقد المشاهدون الأم لعدم مطالبتها الركاب بالتحرك، فردت صوفيا: "في المقاعد كان هناك مراهقون رأوا أننا نجلس على الأرض، وتظاهروا بأنّهم لا يروننا".

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وبانتشار الفيديو على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لم يبد المغرّدون تعاطفا مع صوفيا، واقترح أحدهم عليها "شراء سيارة" لتجنب الرضاعة الطبيعية أمام العامة.

وغرّد آخر: "إذا لم تشعر السيدة أو شريكها بالراحة عند سؤال شخص ما ليترك لها مكانا في القطار، فالحل بسيط، وهو تحديد موقع الحارس وطلب توفير مكان".